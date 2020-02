SP wil natuurbeleid weg bij provincies en terug bij het Rijk

Als het aan de SP ligt, gaat het Rijk "op zeer korte termijn" weer over het natuurbeleid. De stikstofcrisis laat zien dat de provincies te verschillend denken over de natuur. Dat zorgt voor een "wisselend beeld".

"Het Nederlandse natuurbeleid dreigt te mislukken", zegt SP-Kamerlid Frank Futselaar in een debat over de stikstofproblemen. Hij ziet dat in de twaalf provincies steeds een ander natuurbeleid wordt gevoerd, terwijl een eenduidig beleid belangrijk is, omdat "natuurbehoud eigenlijk lijfsbehoud is".

Sinds 2013 gaan provinciale bestuurders over de natuur in hun regio. Als de Tweede Kamer over de praktische invulling spreekt, kan het kabinet nog te vaak wijzen naar de bevoegdheden van de provincies, vindt de SP. De partij kan in elk geval rekenen op steun van GroenLinks.

"We hebben niet echt tijd om steeds weer te wachten tot dertien verschillende overheden klaar zijn met bakkeleien over geld en maatregelen", voegt Futselaar toe, doelend op het gekibbel tussen provincies onderling en tussen het kabinet en de provincies over de stikstofproblematiek.

Minister Carola Schouten (Natuur) vindt een discussie over zogenoemde 'recentralisering' naar eigen zeggen "interessant". Maar ze wil nu vooral "aan de slag" met de provincies. Ze heeft "goede afspraken" gemaakt met de provinciebesturen, aldus de bewindsvrouw.