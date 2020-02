Voorzitter Europese Commissie geschokt over schietpartij Hanau

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft ontsteld gereageerd op de schietpartij in het Duitse Hanau. "De tragedie die gisternacht in Hanau plaatsvond heeft me diep geschokt", schreef de Duitse op Twitter. "Mijn gedachten zijn bij de familie en vrienden van de slachtoffers, aan wie ik mijn oprechte deelneming overbreng. Wij rouwen met hen."

Bij de aanslagen op twee shishabars in Hanau, vlakbij Frankfurt, zijn elf mensen om het leven gekomen, inclusief de dader, Tobias Rathjen. Hij zou extreemrechtse motieven hebben. De politie gaat ervan uit dat hij de enige dader is.