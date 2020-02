ING stijgt op Damrak na vertrek topman

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen aan een drukke cijferdag. Op het Damrak verwerkten beleggers de resultaten van onder meer Besi, Air France-KLM, Heijmans en Van Lanschot Kempen. Het aandeel ING werd hoger gezet na de aankondiging van het vertrek van topman Ralph Hamers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de min op 628,81 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 973,55 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,1 procent. Londen won 0,2 procent.

ING steeg 2,7 procent bij de hoofdfondsen. Hamers vertrekt op 30 juni bij de bank en gaat vanaf september aan de slag bij de Zwitserse bank UBS. Hij heeft 29 jaar bij ING gewerkt. Sinds 2013 was hij topman bij de bank. NN Group klom 3,5 procent. De activistische investeerder Elliott Management heeft een belang genomen in de verzekeraar.

In de MidKap zakte Air France-KLM 3,8 procent. De luchtvaartcombinatie zag de omzet in 2019 licht stijgen, terwijl de operationele winst met bijna een vijfde daalde. Financieel directeur Frédéric Gagey liet weten dat de problemen met het nieuwe coronavirus een hap tot wel 200 miljoen euro uit de operationele winst kunnen nemen in het eerste kwartaal.