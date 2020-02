Coolblue wil meer winkels en meer zelf bezorgen

Coolblue gaat dit jaar meer stenen winkels openen. Zo opent er binnenkort een filiaal in het centrum van Brussel. Ook wil het webwinkelbedrijf, dat vorig jaar wederom een recordomzet in de boeken zette, de eigen bezorgservice CoolblueFietst flink uitbreiden en zijn installatiedienst aan huis verder laten groeien.

Nu heeft Coolblue nog twaalf winkels in Nederland en België. Dat moeten er eind dit jaar zestien zijn. Ook zullen er straks in meer grote steden fietsers van Coolblue rondrijden om pakketjes af te leveren. In heel 2020 verdriedubbelt het aantal zelf bezorgde pakketjes waarschijnlijk tot circa 1 miljoen.

Volgens topman Pieter Zwart zijn de eigen winkels en andere diensten erg belangrijk voor Coolblue, omdat het bedrijf zich daarmee kan onderscheiden van concurrenten als bol.com en het Amerikaanse Amazon. Hij gelooft dat eigen winkels voor sommige producten een goede aanvulling vormen op de webshop. "Voor een nieuwe droger hoeven mensen niet per se naar de winkel, maar de beeldkwaliteit van een nieuwe televisie wil je toch graag even in het echt zien voor je hem bestelt."

Meer medewerkers

De inzet op allerlei eigen diensten legt het bedrijf geen windeieren. Dankzij investeringen in onder andere nieuwe winkels en de installatie van wasmachines, televisies én zonnepanelen, voerde Coolblue zijn jaaropbrengsten met 130 miljoen euro op tot 1,5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat dikte met 28 procent aan tot 34,5 miljoen euro. Onder de streep bleef 15,2 miljoen euro over. Dat is ruim een kwart meer dan de nettowinst over 2018.

De verdere groei van Coolblue is ook duidelijk terug te zien in cijfers over het personeelsbestand. Het aantal medewerkers groeide afgelopen jaar van 3600 tot zo'n 4600. Ook komende tijd verwacht Coolblue weer nieuwe mensen aan te nemen. Alleen al door de opening van de nieuwe winkel aan de Brusselse Louizalaan komen er vijftig arbeidsplaatsen bij.