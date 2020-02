Nikkei klimt dankzij zwakkere yen

De Japanse effectenbeurs is donderdag met een kleine winst geëindigd. Een daling van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, hielp de belangrijke exportbedrijven in het land vooruit. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,3 procent hoger de dag uit op 23.479,15 punten. De Japanse automakers Toyota, Honda en Mazda, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, profiteerden van de goedkopere yen en stegen tot 2,8 procent. Zwaargewicht SoftBank dikte 3,4 procent aan. Het telecom- en investeringsbedrijf kondigde aan 4,5 miljard dollar te willen lenen van zestien binnenlandse en buitenlandse financiële instellingen.

In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 1,1 procent in de plus. De Chinese centrale bank verlaagde zoals verwacht de rentetarieven op leningen met een looptijd van 1 en 5 jaar met respectievelijk 10 en 5 basispunten. Eerder verlaagde de People's Bank of China al de rentes op middellange leningen om de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in het land te beperken.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,4 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,4 procent. In Sydney eindigde de All Ordinaries 0,3 procent hoger. Qantas klom haast 6 procent na publicatie van de halfjaarcijfers. De Australische luchtvaartmaatschappij kondigde tevens aan het aantal vluchten naar Azië tot eind mei met 15 procent terug te brengen vanwege het coronavirus.