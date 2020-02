Trump-vertrouweling Roger Stone krijgt straf te horen

Roger Stone (67), vriend, adviseur en ex-campagnemedewerker van president Trump, hoort donderdag rond 16.00 uur Nederlandse tijd welke straf hij krijgt. Stone is in november veroordeeld wegens zijn rol in het zogenoemde Mueller-onderzoek naar Russische connecties van het campagneteam van Trump. President Trump is woedend over de vervolging en veroordeling van Stone en bemoeit zich al twitterend met de rechterlijke macht.