Laagste stijging nieuwe gevallen coronavirus sinds januari

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus was woensdag stukken lager dan de afgelopen dagen. In de provincie Hubei, waar het virus uitbrak, zijn 349 nieuwe gevallen vastgesteld. In de provincie zijn woensdag 108 mensen omgekomen door het longvirus, daarmee komt het dodental in Hubei op 2029.

Het aantal nieuwe besmettingen was op het laagste niveau sinds 25 januari. Dinsdag werden nog 1693 nieuwe gevallen gemeld in Hubei. Het totale aantal besmettingen in de provincie staat nu op 62.031. De meeste besmettingen zijn in Hubei.

In Zuid-Korea zijn volgens persbureau Yonhap 31 nieuwe gevallen vastgesteld. Daarmee komt het aantal in dat land op 82. Van hen zijn 23 lid van dezelfde kerk. Zij hebben het longvirus waarschijnlijk gekregen van een 61-jarig lid van de kerk die het virus al had.