Trump bood Assange gratie als hij zou meewerken over e-maillek

De Amerikaanse president Donald Trump heeft WikiLeaks-oprichter Julian Assange gratie aangeboden als hij zou verklaren dat Rusland niets te maken had met de publicatie van WikiLeaks-e-mails van de Democratische partij. Dat bleek bij een hoorzitting voor de rechtbank in Londen woensdag.

Assange verscheen op de zitting via een videolink vanuit een gevangenis in Londen, terwijl advocaten de gang van zaken van de hoorzitting van volgende week bespraken. De rechtbank moet beslissen of hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Voor de rechtbank verwees Assanges advocaat, Edward Fitzgerald, naar een getuigenverklaring van het voormalige Amerikaanse Republikeinse congreslid Dana Rohrabacher, die Assange in 2017 had bezocht. Die had gezegd dat hij door de president was gestuurd om gratie te verlenen.