Belgische koning roept voorzitters te hulp bij formatie regering

Officieel heeft de koning Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) en Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle (MR) gevraagd "de nodige politieke contacten te leggen met het oog op de vorming van een volwaardige regering". Het duo moet uiterlijk op 9 maart verslag uitbrengen.

Met dezelfde tekst kreeg eind vorige maand minister van Justitie Koen Geens de opdracht om te zien welke partijen in een regering konden samenwerken. Geens vroeg de koning afgelopen vrijdag om hem van zijn taak te ontheffen want het was hem niet gelukt. De christendemocraat keek vooral of nog samenwerking mogelijk was tussen de grootste partijen van Wallonië en Vlaanderen, de Parti Socialiste (PS) en de Vlaams-nationalistische N-VA.

Diverse formateurs hebben daarvoor hun tanden al op de formatie stukgebeten. De verkiezingen in België waren op 12 mei vorig jaar. Filip ontving woensdag eerder de leiders van de politieke partijen.