Status prins Harry en Meghan verandert eind maart

Prins Harry en zijn echtgenote Meghan krijgen per 31 maart een andere status binnen het Britse koningshuis. Dat meldden Britse media woensdag.

Eind deze maand en in maart hebben zij hun laatste officiële openbare optredens als belangrijke royals, voordat per 1 april hun kantoor in Buckingham Palace officieel sluit. Harry en Meghan maakten vorige maand onverwacht bekend een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis.

Buckingham Palace gaf nog geen commentaar op het nieuws dat door de Britse zender ITV werd verspreid.