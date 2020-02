Europese beurzen herstellen zich van coronavrees

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa toonden de belangrijkste graadmeters herstel na de verliezen een dag eerder. Toen drukte een omzetalarm van Apple wegens de impact van het nieuwe coronavirus nog op het sentiment. ING verloor bij de hoofdfondsen nadat bekend was geworden dat de bank een voorgenomen uitgifte van obligaties uitstelt.