Rust keert terug bij boerenprotest Den Haag

De meeste boeren in Den Haag houden hun protest voor gezien. Ze wilden naar het ministerie van Landbouw lopen, maar werden door de ME teruggedreven naar de plek van hun protest, de Koekamp voor station Den Haag Centraal. De Koekamp is inmiddels leeg en de eerste tractoren verlaten Den Haag. Enkele tientallen mensen hangen nog rond bij het station, maar het is er rustig.