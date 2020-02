Een van de grootste successen van het Nederlandse verzet was de overval op 8 december 1944 op de Blokhuispoort in Leeuwarden, waar talrijke verzetsmensen gevangen zaten.

De overval is later verfilmd en er zijn vele boeken over geschreven. Het nieuwste boek, De mannen van de overval van Hessel de Walle, is eigenlijk een biografisch woordenboek: het beschrijft grondig en gedetailleerd de levens van de 26 verzetsmensen die bij de overval betrokken waren, van Jacob Abels tot Tjitze van ’t Zet. Daardoor reikt dit boek verder dan de overval op de Blokhuis..

+ encyclopedisch boek

