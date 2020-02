Boek: Anne Frank was niet alleen

Historica Rian Verhoeven woont al jaren aan het Merwedeplein in Amsterdam. Het plein is vooral bekend doordat Anne Frank er woonde, samen met haar ouders en haar zusje Margot. Het Merwedeplein behoort tot de Rivierenbuurt, een wijk aan de zuidkant van Amsterdam, gebouwd in de jaren dertig naar een ontwerp van architect H.P. Berlage. De huizenblokken op het plein staan in een V-vorm, die uitloop..

+ gebaseerd op archiefonderzoek en interviews

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .