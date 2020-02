Boek: Anders kijken naar Nederlands-Indië

De tijd is voorbij dat er met weemoed of voldoening naar het verleden van Nederlands-Indië werd teruggekeken. Boeken als De brandende kampongs van Generaal Spoor van Rémy Limpach, en Koloniale oorlogen in Indonesië van Piet Hagen maken wel duidelijk dat de Nederlandse koloniale macht in Nederlands-Indië met veel geweld werd uitgeoefend.