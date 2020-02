WHO: geen aanwijzingen voor coronavirus Noord-Korea

Er zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geen aanwijzingen dat het coronavirus ook in Noord-Korea heerst. De WHO is bereid het stalinistisch geregeerde en geïsoleerde land te helpen bij het testen van mogelijke patiënten. De Zuid-Koreaanse regering heeft volgens persbureau Yonhap laten weten via internationale organisaties zoals de WHO degewenst bereid te zijn Noord-Korea te helpen bij de bestrijding van het coronavirus.