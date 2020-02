Zeeuwen kunnen gratis met de bus naar Kamerdebat over kazerne

De provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten bieden gratis busvervoer aan voor mensen die donderdag aanwezig willen zijn bij het Kamerdebat over de marinierskazerne. Zeeuwse bestuurders laten weten dat ze "verbijsterd zijn over hoe Defensie met Zeeland is omgegaan". Vele bestuurders reizen naar Den Haag voor het debat.