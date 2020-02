Waanzinnige boomhut klimt meteen naar koppositie Bestsellers

Precies een jaar geleden wist de voorganger van het boek ook de koppositie in de bestsellerlijst te bemachtigen. Toen wist De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen als nieuwkomer de koppositie in de lijst te halen. Overigens is ook de nummer twee van de lijst hetzelfde als een jaar geleden. Het bucketlist boek voor koppels blijkt opnieuw populair in de week rond Valentijnsdag.

De waanzinnige boomhut van 117 verdiepingen is het negende deel in de Boomhut-reeks. De Australische schrijvers Andy Griffiths en Terry Denton begonnen in september 2011 met een boek over een boomhut met 13 verdiepingen. In de vervolgen werd het bouwsel verhoogd met allerlei vreemde verdiepingen.

De andere nieuwkomer in de top 10 is ook een kinderboek. Het veertiende deel in de Dagboek van een muts-serie komt binnen op de zevende plek.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Andy Griffiths en Terry Denton - De waanzinnige boomhut van 117 verdiepingen

2. (23) Elise De Rijck - Het bucketlist boek voor koppels

3. (2) Rutger Bregman - De meeste mensen deugen

4. (10) Herman Finkers - De cursus omgaan met teleurstelling gaat wederom niet door

5. (1) Yuval Noah Harari - 21 lessen voor de 21ste eeuw

6. (4) Lucinda Riley - De zeven zussen

7. (-) Rachel Renée Russell - Dagboek van een muts 14. Op tourNEE!

8. (6) Bart Chabot - Mijn vaders Hand

9. (9) Eddy de Wind - Eindstation Auschwitz

10. (11) Herman Koch - Finse dagen