Tekort aan seksspeeltjes dreigt door coronavirus

Het aanbod aan seksspeeltjes komt in gevaar als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China, 's werelds grootste producent. Het Veendammer bedrijf EDC Retail, naar eigen zeggen Europees marktleider in de branche voor erotisch speelgoed, waarschuwt dat er in april een tekort ontstaat als de situatie rond het virus niet verbetert.

"Zowel de productie van artikelen als vibrators, buttplugs en erotische spellen, alsook die van de verpakkingen stagneert", meldt het bedrijf achter onder meer de webshop EasyToys.nl. De Chinese fabriek die voor EDC Retail produceert draait op ongeveer een derde van de normale capaciteit omdat de meeste arbeiders thuis moeten blijven. Ook toeleveranciers komen in de problemen, bijvoorbeeld doordat de productie van siliconen lager ligt.

Ook het transport ligt grotendeels plat. Goederenvervoer per schip is teruggevallen en vervoer per vrachtvliegtuig is volgens EDC-baas Eric Idema vijf keer zo duur geworden. Het bedrijf heeft inmiddels extra voorraden ingekocht in Europa en de Verenigde Staten. Idema verwacht dat de prijzen van seksspeeltjes omhoog gaan als gevolg van de schaarste.

EDC Retail nam vorig jaar nog webshops als Pabo.nl en Beate-Uhse.com over. Volgens voorlopige cijfers steeg de jaaromzet van het bedrijf met meer dan de helft tot ongeveer 33 miljoen euro.