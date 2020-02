Aantal tips over bombrieven na tv-uitzending stijgt naar 56

Het aantal tips over de recent verstuurde bombrieven is woensdag opgelopen naar 56, meldt de politie. Dinsdagavond werd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. Tijdens en kort na de uitzending waren er al enkele tientallen tips binnengekomen.

"We zijn blij dat er zoveel tips zijn binnengekomen, het is een mooi aantal", aldus een woordvoerder van de politie. Er wordt nog bekeken hoe bruikbaar ze zijn.

De afgelopen weken zijn er bombrieven verstuurd naar verschillende bedrijven in het land. In de tv-uitzending van dinsdag was onder meer te zien hoe de afzender van de afpersingsbrieven ze heeft ondertekend. Ook werden batterijen getoond die door de dader zijn gebruikt om een stof te laten ontbranden.

De meest recente gevallen van bombrieven waren bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam en bij betalingsdienst Unisys in Leusden. Er zijn tot nu toe geen gewonden gevallen door de bombrieven, waarin betaling in bitcoins wordt geëist.