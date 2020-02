Oud-president Zuid-Korea veroordeeld tot 17 jaar cel

De voormalige president van Zuid-Korea is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeventien jaar. Lee Myung-bak ging twee jaar geleden in hoger beroep tegen een veroordeling wegens corruptie, maar heeft nu juist een hogere straf opgelegd gekregen.

Het gerechtshof oordeelde in hoger beroep dat Lee steekpenningen had aangenomen en geld had verduisterd. De voormalige president was vorig jaar voorwaardelijk vrijgekomen, maar moet nu weer de cel in. Hij kreeg volgens Zuid-Koreaanse media ook een boete opgelegd van 13 miljard won (zo'n 10 miljoen euro) en moet nog eens 5,78 miljard won terugbetalen.

Lee kreeg in 2018 al een gevangenisstraf opgelegd van 15 jaar cel. Daar was hij tevergeefs tegen in beroep gegaan. Aanklagers verweten hem volgens persbureau Yonhap weinig berouw te hebben getoond. Zij hadden 23 jaar cel geëist.

De 78-jarige Lee was van 2008 tot 2013 president van Zuid-Korea. Zijn opvolger Park Geun-hye zit ook achter de tralies vanwege machtsmisbruik en corruptie.