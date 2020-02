Honderden tractoren blokkeren wegen rond Malieveld

De omgeving van het Malieveld en de Koekamp in Den Haag stroomt steeds voller met tractoren, met verkeerschaos tot gevolg. Ook het tramverkeer loopt vast. De stoet was woensdag rond 10.00 uur aangegroeid tot vele honderden voertuigen. De protesterende boeren blokkeren onder meer het kruispunt bij het provinciehuis van Zuid-Holland.

Een groot aantal tractoren is de Koningskade opgereden, de weg die langs het Malieveld richting Koekamp loopt. De gemeente had andere wegen aangewezen om tractoren neer te zetten. Agenten zijn in gesprek gegaan met de boeren die voorop rijden.

Politiebusjes en legertrucks hebben inmiddels kruispunten in de buurt afgesloten, zoals het Korte Voorhout dat richting het Binnenhof voert. Een lijnbus zonder passagiers die zich door het protest had vastgereden op de Raamweg en de draai niet zelf kon maken, werd losgetrokken door een behulpzame boer in een tractor.

Om 11.00 uur begint het programma op de Koekamp, met muziek. Een klein uur later beginnen op een klein podium toespraken van politici en leiders van Farmers Defence Force, de actiegroep die het protest tegen het stikstofbeleid heeft georganiseerd.