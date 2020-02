China boos om beperkingen voor Chinese media in VS

China heeft boos gereageerd op nieuwe beperkingen waar Chinese media in de VS mee te maken krijgen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt die maatregelen "onredelijk en onacceptabel".

De Amerikaanse autoriteiten maakten dinsdag bekend vijf Chinese mediabedrijven de status te geven van "buitenlandse missies". Dat betekent dat zij een lijst moeten overhandigen met alle medewerkers, onder wie Amerikaanse burgers, en toestemming nodig hebben om vastgoed te kopen.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Peking zijn greep op Chinese media de afgelopen jaren verder heeft verstevigd. Een functionaris zegt dat buiten kijf staat dat de betreffende media onderdeel uitmaken van de Chinese "propagandamachine" en van hogerhand worden aangestuurd.

Accreditatie

De maatregelen vallen slecht in Peking. "De VS hebben zich altijd uitgesproken voor persvrijheid, maar hinderen de normale activiteiten van Chinese media in de VS", klaagde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

China maakte woensdag ook bekend de accreditatie in te trekken van drie journalisten van The Wall Street Journal. China vond dat een kop in die zakenkrant, die "China is de echte zieke man van Azië" luidde, "discriminerend" en "sensatiebelust" was.