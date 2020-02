Fugro en Alfen stijgen op groen Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen veerden op na de verliesbeurt een dag eerder die werd veroorzaakt door een omzetwaarschuwing van iPhone-maker Apple. Op het Damrak vielen de resultaten van bodemonderzoeker Fugro en laadpalenfabrikant Alfen in de smaak. Verzekeraar ASR werd lager gezet na publicatie van de jaarcijfers.