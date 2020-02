Tweede patiënt met coronavirus overleden in Hongkong

In Hongkong is een tweede persoon overleden die besmet was geraakt met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een 70-jarige man die ook andere gezondheidsproblemen had, melden de autoriteiten.

In totaal zijn in de metropool, die een autonome status heeft binnen China, al 62 besmettingen gemeld. Ook zijn 52 inwoners van Hongkong positief getest op het cruiseschip Diamond Princess, dat in een Japanse haven ligt.

De uitbraak van het nieuwe coronavirus zorgt in Hongkong voor onrust. Honderden mensen demonstreerden afgelopen weekend tegen plannen om bepaalde gebouwen te gebruiken als quarantainecentra voor patiënten. Hongkong werd zeventien jaar geleden zwaar getroffen door de SARS-epidemie.

De eerste patiënt met het nieuwe coronavirus die overleed in Hongkong, was een 39-jarige man die ook diabetes had. De man van 70 die woensdagochtend stierf, leed volgens bronnen van de plaatselijke krant South China Morning Post ook aan diabetes en had nierklachten. De doodsoorzaak moet nog worden vastgesteld.