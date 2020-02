Kaag met vertraging naar Hoorn van Afrika

Ze gaat naar Soedan en Ethiopië. Oorspronkelijk zou ze ook naar Oeganda gaan, maar dat land viel af door tijdgebrek. Kaag bleef langer in Nederland om te lobbyen voor het vrijhandelsverdrag van de Europese Unie met Canada (CETA).

In beide Afrikaanse landen worden hervormingen doorgevoerd. In Soedan is vorig jaar na dertig jaar het regime van Omar al-Bashir verdreven. Het land zoekt nu nieuwe banden met het Westen. In Ethiopië is in 2018 met de komst van premier Abiy Ahmed, die vorig jaar nog de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, een nieuwe politiek koers ingezet.

Vluchtelingen

Beide landen herbergen miljoenen vluchtelingen en ontheemden. Het duurt steeds langer voordat vluchtelingen terugkeren naar hun thuisland. Kaag wil de veelal jonge vluchtelingen kans bieden in de gastlanden een nieuw bestaan op te bouwen. Ze doet dat onder meer door geld te steken in onderwijs voor deze groep.

Door ze te helpen een toekomst in de regio op te bouwen hoopt het kabinet ook te voorkomen dat vluchtelingen verder trekken richting Europa.