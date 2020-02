Nog geen unaniem juryoordeel in Weinstein-zaak

De jury die moet oordelen of Harvey Weinstein schuldig is inzake de drie aanklachten van seksueel misbruik die tegen hem lopen, heeft op hun eerste dag na de slotpleidooien van beide kanten het gererechtsgebouw onverrichterzake verlaten.

De zeven mannen en vijf vrouwen die over het lot van de gevallen Hollywood-producer moeten beslissen, werden het nog niet eens over schuldig of onschuldig. De juryleden gaan woensdag om 9:00 uur (lokale tijd) in New York verder met hun beraad.

In principe wordt van hen verwacht dat ze dit elke dag doen van 9:00 uur tot 16:30 uur op doordeweekse dagen. In het weekend zijn ze vrijgesteld van hun juryplicht. De zaak wordt pas afgesloten als de jury tot een unaniem oordeel weet te komen.

De eens zo gevierde Hollywood 'mogul' lijkt vooralsnog niet wakker te liggen van alles wat er gebeurt. Op de vraag hoe hij zich voelde, toen hij op weg was naar de rechtbank, antwoordde hij tegenover een journalist: "Alles gaat prima met mij."