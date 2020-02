Nieuwe ronde zittingen in liquidatieproces Caloh Wagoh

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol vinden woensdag en donderdag voorbereidende zittingen plaats in het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh. Woensdag worden acht verdachten voor de rechtbank verwacht, onder wie hoofdverdachte Delano R. (49) en prominent clublid Greg R. (71). Volgens justitie nam de motorclub opdrachten voor liquidaties aan en stuurde R. die moordcommando's aan voor de uitvoering.

Donderdag buigt de rechtbank zich over de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek tegen nog eens zes verdachten. De megazaak is aangebracht bij de rechtbank Midden-Nederland.

Ridouan Taghi zou meermalen gebruik hebben gemaakt van de gewelddadige dienstverlening van R. en de zijnen. Taghi werd in december opgepakt in Dubai, nadat hij jarenlang voortvluchtig was geweest. Hij is geen verdachte in de Caloh Wagoh-zaak (het zogeheten onderzoek Eris), omdat hij al terechtstaat in het minstens zo omvangrijke liquidatieproces Marengo. Sinds de keiharde contouren van Marengo en Eris zich hebben afgetekend, geldt Taghi als de schrik van de Nederlandse onderwereld. Hij verschijnt op 6 maart voor het eerst voor de rechter.

In beide processen beschikt justitie over tientallen verklaringen van kroongetuigen. In ruil voor strafkorting en beschermingsmaatregelen hebben de twee spijtoptanten daarin een boekje opengedaan over een reeks criminele afrekeningen. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie de hand kunnen leggen op een ongekende hoeveelheid ontsleutelde berichten tussen de diverse verdachten, waarin over moorden en plannen daartoe wordt gesproken. Saillant zijn de berichten van Delano R. Hij zou op zijn beveiligde pgp-telefoon onder meer foto's hebben opgeslagen van chats waarin liquidatieopdrachten werden gegeven.