'Gezondheid van kinderen onder druk door klimaat en reclame'

De gezondheid van kinderen over de hele wereld staat onder druk, en dat komt door milieuvervuiling, klimaatverandering en marketing voor ongezond eten en drinken. Daarvoor waarschuwen UNICEF, de wereldgezondheidsorganisatie WHO en het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Ongeveer 250 miljoen baby's, peuters en kleuters in arme landen bereiken mogelijk hun "ontwikkelingspotentieel" niet, door armoede en een achterstand in hun groei, aldus de organisaties.