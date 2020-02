Rutte: niet meer EU-geld in ruil voor modernere begroting

Dat zegt hij dinsdagavond in debat met de Tweede Kamer over de speciale top van de Europese Unie (EU). Deze staat in het teken van het Meerjarig Financieel Kader (MFK), het budget van de EU tussen 2021 en 2027. Het voorstel dat recent door EU-president Charles Michel is gedaan, moet sowieso van tafel, aldus Rutte.

GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik vroeg of Rutte zich een "uitruil" kon voorstellen: een modernere begroting in ruil voor een hogere bijdrage van de lidstaten. Nederland "wil eigenlijk niet verder. Dat hoeft ook niet", zegt de premier. Daarnaast is een modernisering van de begroting al opgenomen in het plan van Michel. De "verschuiving" is een van de weinige pluspunten, aldus Rutte. Voor bijvoorbeeld onderzoek en digitalisering is meer geld uitgetrokken.