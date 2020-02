Tv-uitzending over bombrieven leidt tot tientallen tips

De politie heeft dinsdagavond "enkele tientallen tips" ontvangen over de bombrieven die de afgelopen weken naar verschillende bedrijven in het land zijn gestuurd. Dat gebeurde tijdens en na een uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht, dat aandacht besteedde aan de kwestie.

De politie is blij met de tips, hoewel nog onderzocht moet worden hoe bruikbaar ze zijn. "Er hoeft er maar een tussen te zitten die tot de oplossing leidt", aldus een woordvoerder.

In de tv-uitzending werd onder meer getoond hoe de afzender van de brieven deze heeft ondertekend. Ook werden batterijen getoond die door de dader gebruikt worden om een stof te laten ontbranden.

De meest recente gevallen van bombrieven waren bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam en bij betalingsdienst Unisys in Leusden. Er zijn nog geen gewonden gevallen door de ontvlambare brieven, die verstuurd worden met daarin de eis om betaling in bitcoins.