Boeren weer weg bij Binnenhof

De boeren die zich dinsdagavond voor het Binnenhof in Den Haag hadden verzameld, zijn weer vertrokken.

Tientallen boeren waren met hun tractors voor de ingang van het Binnenhof gaan staan. De politie had de ingang afgezet met rood-wit lint en een politiewagen.

De politie ging met de boeren in gesprek en heeft laten weten dat ze moesten vertrekken. Dat gebeurde uiteindelijk rond 22.00 uur ook.

Woensdag protesteren de boeren opnieuw in de Hofstad tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De demonstratie is bij de Koekamp, tegenover station Den Haag Centraal. Boeren kunnen hun tractoren parkeren op drie wegen in de buurt van het Malieveld. Van daaruit kunnen ze naar de Koekamp lopen.