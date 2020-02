Tweede golf sprinkhanenplaag bedreigt oogst Oost-Afrika

In een aantal landen, zoals Soedan, is al een ernstig voedseltekort en door de sprinkhanen lijken de oogsten daar te gaan mislukken. De eitjes komen in maart en april uit, wanneer er geoogst wordt in het oosten van Afrika. De gewassen die nog niet zijn opgegeten, lijken daardoor te worden bedreigd.

"In het ergste geval vallen de woestijnsprinkhanen belangrijke graanopslagplaatsen binnen", aldus het klimaatcentrum. De omstandigheden zijn de afgelopen maanden ideaal geweest voor de sprinkhanen, die zich daardoor snel hebben kunnen voortplanten.

De zwermen sprinkhanen zijn gezien in Ethiopië, Soedan, Zuid-Soedan, Somalië, Kenia, Djibouti, Eritrea, Oeganda en Tanzania.