Rekenkamer: agenten onhandig ingezet door gebrekkig overzicht

Dat de politie op sommige plaatsen handen tekort komt, komt óók doordat agenten niet optimaal worden ingeroosterd. De landelijke politietop houdt te weinig rekening met agenten die bijvoorbeeld 's nachts niet hoeven te werken of een vaste vrije dag hebben, tijdelijk bijspringen bij een ander team of gezakt zijn voor een opfriscursus of keuring. Dat overzicht heeft de korpsleiding simpelweg niet, constateert de Algemene Rekenkamer.

De landelijke politietop weet alleen hoeveel politiemensen er ziek, met vakantie of op cursus zijn, meldt de Rekenkamer, die controleert of het geld dat het Rijk uitgeeft wel op de juiste plek terechtkomt. Daardoor lijken er in een bepaalde regio of voor een bepaalde taak soms genoeg agenten voorhanden, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

De verschillen tussen de politieregio's zijn groot, stelt de Rekenkamer vast. Justitieminister Ferd Grapperhaus zou er daarom voor moeten zorgen dat "inplanbaarheid" overal hetzelfde betekent en dat de landelijke top daar zicht op krijgt. Bovendien moet er per team een ondergrens komen voor het aantal agenten dat beschikbaar is.