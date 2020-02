Dode door oplaaiende gevechten in oosten Oekraïne

Bij opgelaaide gevechten in het oosten van Oekraïne is zeker een Oekraïense militair om het leven gekomen. Volgens het Oekraïense leger werden militairen bij twee dorpjes onder vuur genomen door separatisten.

Die gebruikten onder andere mortieren en granaten die volgens een wapenstilstand in het gebied niet gebruikt mochten worden. De beschietingen waren dicht bij een van de drie zones van waaruit de vechtende partijen zich hebben teruggetrokken.

Het Oekraïense leger sprak van een van de grootste escalaties van geweld in de afgelopen jaren. Het Oekraïense leger vecht in de regio's Loechansk en Donetsk tegen separatisten die door Rusland worden gesteund. Sinds het begin van de gevechten in 2014 zijn meer dan 13.000 mensen omgekomen ondanks een vredesakkoord dat in 2015 in Minsk werd gesloten.