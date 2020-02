Kleine Kamermeerderheid steunt handelsverdrag EU en Canada

Met een een kleine meerderheid heeft de Tweede Kamer dinsdag ingestemd met het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA). Alleen de coalitiepartijen en het lid Van Haga steunden het. De minieme steun is een fikse tegenvaller voor het kabinet en een meerderheid in de Eerste Kamer voor het verdrag is heel ver weg.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) probeerde de afgelopen dagen nog 50PLUS over te halen om voor CETA te stemmen. Ze stelde er zelfs een reis naar de Hoorn van Afrika voor uit. "Het was een heel moeilijke beslissing", zegt fractieleider Henk Krol. Maar hij wil zich houden aan het verkiezingsprogramma waarin de partij zich uitsprak tegen het vrijhandelsverdrag.

Het wordt nu heel erg lastig voor het kabinet om voldoende steun voor het verdrag in de Eerste Kamer te krijgen. Daar moet de coalitie nog op zoek naar zes zetels om het door de senaat te loodsen. Het zal vermoedelijk nog wel even duren voordat er over het verdrag in de Eerste Kamer zal worden gestemd.

Het handelsverdrag zorgt ervoor dat importheffingen worden afgeschaft. De oppositie vreest dat door CETA de Europese standaarden op gebied van onder meer voedselveiligheid en dierwelzijn achteruitgaan. Volgens Kaag klopt dat niet. Het grootste deel van het verdrag is al sinds september 2017 van kracht en Nederland heeft er vooral van geprofiteerd, aldus het kabinet.