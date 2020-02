14 jaar geëist voor 'kille executie' in Schilderswijk

Tegen de 53-jarige Hagenaar Abdulaziz U. is veertien jaar gevangenisstraf geëist, omdat hij in januari vorig jaar zijn overbuurman Cahit Kilic in de Haagse Schilderswijk zou hebben doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie sprak voor de rechtbank in Den Haag over een "executie op straat" en een "enorme kilheid".