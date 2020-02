Verdacht postpakket bij bedrijfspand in Utrecht

Bij een bedrijfspand aan de Eendrachtlaan in Utrecht is een verdacht postpakket aangetroffen. Het pand is uit voorzorg ontruimd, meldt de politie.

