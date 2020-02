'WikiLeaks-oprichter Assange is er beter aan toe'

Het gaat beter met de gezondheid van WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Dat zei zijn woordvoerder Kristinn Hrafnsson dinsdag. De 48-jarige Australiër zit sinds april in een gevangenis in Londen, in afwachting van een besluit van de rechter of hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De rechtszaak hierover wordt volgende week hervat.

Medestanders van Assange waren bezorgd over zijn gezondheid. Tijdens een rechtszitting in oktober maakte hij een verwarde indruk. Hij wist zijn naam en leeftijd niet en verklaarde niet in staat te zijn logisch na te denken.

"Ik zag hem ongeveer tien dagen geleden", zei Hrafnsson. "Het gaat beter met hem, met dank aan de druk vanuit zijn juridische team, het grote publiek en verbazingwekkend genoeg ook van zijn medegevangenen in Belmarsh." In november vorig jaar luidden meer dan zestig artsen uit verschillende landen de noodklok over zijn lichamelijke en geestelijke toestand.

De VS beschuldigen Assange ervan geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid. Er zijn achttien aanklachten tegen hem ingediend. De klokkenluider probeert uitlevering aan de VS te voorkomen.