Nationaal Archief focust op periode vlak na bevrijding

In het Nationaal Archief in Den Haag opent donderdag de tentoonstelling De oorlog die bleef - de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van documenten, foto’s en andere spullen wordt verteld over net na de oorlog, over mensen die verdacht werden van collaboratie, oorlogsmisdadigers, slachtoffers die terugkeerden uit de kampen en de identificatie van omgebrachte personen. Ook komt de situatie aan de orde in Nederlands-Indië, waar na de capitulatie van de Japanse bezetter de strijd om de onafhankelijkheid van de kolonie losbarstte.