Meer ouderen in de rij voor gezondheidsverklaring rijbewijs

Het aantal ouderen die wachten op een gezondheidsverklaring om een rijbewijs te verlengen is in januari voor het eerst in vier maanden gegroeid. Dat meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in een rapport. Ouderen vragen deze verklaring vroeger aan en daardoor wordt de wachtrij langer.

Nederlanders vanaf 75 jaar hebben een gezondheidsverklaring nodig als ze hun rijbewijs willen verlengen. Vorig jaar groeide de wachtrij snel en dat leidde tot klachten van ouderen die daardoor niet achter het stuur konden. Het CBR staat daarom vanaf december toe dat deze ouderen een jaar lang mogen blijven doorrijden met hun oude rijbewijs als zij wachten op deze gezondheidsverklaring, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Maar hun rijbewijs blijft alleen geldig in Nederland en dus niet in het buitenland. Veel ouderen zien dat als een nadeel. "Dit heeft veel mensen ertoe aangezet de gezondheidsverklaring nu alvast in te dienen, hoewel de verloopdatum soms nog ver in de toekomst ligt", aldus het CBR.

In januari had het bureau bijna 173.000 aanvragen voor een gezondheidsverklaring in behandeling, tegen 155.000 in december. Het aantal nieuwe aanvragen verdubbelde. Het bureau verwacht dat de stapel aanvragen eind 2020 weer normaliseert als mensen niet steeds vroeger gezondheidsverklaringen aanvragen. Ongeveer 100.000 ouderen maken gebruik van de regeling dat ze een jaar mogen doorrijden in Nederland in afwachting van een gezondheidsverklaring.