Rijkswaterstaat gebruikte weer minder strooizout

De winter is nog niet voorbij, maar het lijkt erop dat er opnieuw minder strooizout is gebruikt om de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Tot nu toe is er bijna 12 miljoen kilo zout gestrooid, meldt Rijkswaterstaat.

Als de teller deze winterse periode onder de 14 miljoen kilo strooizout blijft, is dat een laagterecord in de afgelopen 25 jaar. Rijkswaterstaat durft nog niet te zeggen of dat record ook echt zal worden gehaald. "De winterse periodes worden korter, maar heftiger." Ook wijst de dienst erop dat de strooiwagens voorgaande jaren nog geregeld werden ingezet in maart en vorig jaar zelfs nog op 13 april.

In de winter van 2018-2019 werd er iets meer dan 56 miljoen kilo strooizout gebruikt. Iets meer dan 17 miljoen kilo daarvan werd uitgestrooid in de week van 20 tot 27 januari om overlast door sneeuwval te bestrijden. Die 56 miljoen kilo zout was ook al een stuk minder dan het tienjarig gemiddelde van 90 miljoen kilo per jaar. De winter van 2017-2018 werd 90 miljoen kilo zout verbruikt en de winter daarvoor was dat ruim 75 miljoen kilo. In de winter van 2009 -2010 werd er 191 miljoen kilo strooizout gebruikt. Die winter was volgens het KNMI toen sneeuwrijk en de koudste in veertien jaar.

Het zogeheten gladheidsseizoen van Rijkswaterstaat loopt van 1 oktober tot 1 mei. In die periode zijn er gemiddeld ongeveer vijftig strooiacties.