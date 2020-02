OM in hoger beroep tegen vrijspraak 'tattookillers'

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de vier zogenoemde 'tattookillers'. Het OM had tegen het viertal een levenslange gevangenisstraf geëist wegens de liquidatie van Onno Kuut in 2009. De rechtbank vond dat er aanwijzingen waren voor een zekere betrokkenheid van de verdachten, maar niet genoeg bewijs voor een veroordeling.