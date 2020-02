Belgische vakbonden vrezen winkelsluitingen bij Blokker België

Belgische vakbonden vrezen winkelsluitingen en ontslagen bij winkelketen Blokker in België. Hierover komt dinsdag later op de dag mogelijk meer duidelijkheid. Dan is er op het Belgische hoofdkantoor van Blokker in Lier een bijzondere ondernemingsraad gepland.

Het is geen geheim dat het slecht gaat met de Belgische Blokkers. Op een vorige ondernemingsraad van Blokker België kregen de vakbonden te horen dat slechts acht van de 123 winkels daar winstgevend zijn.

Blokker-topman Michiel Witteveen voorspelde in december nog dat Blokker als geheel eind 2021 weer een winstgevend bedrijf moet zijn. Hij zei in een interview in De Telegraaf dat er in Nederland geen winkels zullen verdwijnen. België was volgens hem wel een probleem. Daarom zouden de zaken daar begin dit jaar worden geëvalueerd.