Ambassadeur zegt bezoek aan Laos af om Westerdam

De Nederlandse ambassadeur in Thailand, Kees Rade, heeft zijn bezoek aan Laos uitgesteld. Rade zou dat land vanaf woensdag bezoeken. Vanwege de situatie van de Nederlanders op het cruiseschip Westerdam in Sihanoukville en in het Sokha-hotel in Phnom Penh in Cambodja is de reis opgeschort. Dat meldt de Nederlandse ambassade in Bangkok.

De ambassade verontschuldigt zich bij de Nederlanders in Laos die hadden gerekend op het bezoek. De ambassadeur hoopt nog voor de zomer wel te kunnen komen.