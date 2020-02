Premier Cambodja verdedigt toelaten cruiseschip Westerdam

Cambodja kreeg aanvankelijk veel lof omdat het de Westerdam toeliet. Het cruiseschip, dat ook tientallen Nederlanders aan boord had, was daarvoor geweigerd door meerdere Aziatische landen. De autocratische leider Hun Sen had passagiers van de Westerdam zelf verwelkomd met bloemen.

Later bleek dat een 83-jarige Amerikaanse vrouw die aan boord had gezeten het coronavirus heeft. Dat kwam aan het licht op een vliegveld in Maleisië. Toen waren andere passagiers ook al vertrokken naar andere landen. De GGD zoekt contact met terugkerende Nederlanders.

Toespraak

Hun Sen zei in een toespraak dat sommige mensen klagen dat het coronavirus nu rondwaart in Cambodja, maar volgens hem is nog steeds geen sprake van besmettingen onder de bevolking. In het land was eerder wel een ziektegeval gemeld. Het ging om een Chinese toerist die later is hersteld.

Rederij Holland America Line heeft gemeld dat 406 passagiers in een hotel in Phnom Penh het virus niet hebben. Er bevinden zich ook nog zo'n duizend mensen aan boord van het schip.