Scouting VS vraagt uitstel van betaling aan vanwege misbruikzaken

"BSA leeft enorm mee met alle misbruikslachtoffers", zegt topman Roger Mosby in een verklaring. "We zijn woest dat er momenten zijn geweest waarop mensen misbruik maakten van onze programma's om zich aan onschuldige kinderen te vergrijpen."

De scoutinggroep richt een fonds op om slachtoffers te compenseren. Mosby wil dat de "belangrijke missie" van zijn organisatie wordt voortgezet. Uitstel van betaling zou de scouting in staat stellen te reorganiseren en ondertussen haar activiteiten voort te zetten.

Doofpot

Boy Scouts of America is opgericht in 1910 en had tot 2020 nog zo'n 2,2 miljoen leden. Vermeende slachtoffers die naar de rechter stapten, hebben de organisatie verweten misbruikschandalen in de doofpot te stoppen. Ook zou onvoldoende zijn ondernomen om kinderen te beschermen.

Begin dit jaar brak een belangrijke partner, de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met BSA. De Mormoonse kerk begon een eigen jeugdorganisatie en haalde honderdduizenden leden weg bij de scouting.