Britse bank HSBC gaat duizenden banen schrappen

De Britse bank HSBC is van plan komende drie jaar tot zo'n 15 procent van zijn totale personeelsbestand te schrappen. Dat komt neer op ongeveer 35.000 banen. Het financiële concern, dat voornamelijk in Azië zaken doet, hoopt met die megabanenreductie eindelijk de weg terug omhoog te vinden.

HSBC heeft het al langer moeilijk. Zo werd de bank geraakt door het Chinees-Amerikaanse handelsconflict en de onlusten in Hongkong. Recent drukt ook de uitbraak van het nieuwe coronavirus op de resultaten. HSBC denkt dat de kosten in totaal met 4,5 miljard dollar omlaag moeten om het tij te keren.

"Delen van ons bedrijf leveren geen acceptabele rendementen op. We schetsen daarom een herzien plan om het rendement voor beleggers te verhogen", zegt interim-topman Noel Quinn in een toelichting.

In verband met de reorganisatie zet het concern een afwaardering van meer dan 7 miljard dollar in de boeken. Hierdoor halveerde de winst in het afgelopen jaar tot 6 miljard dollar, ook al liepen de totale jaarinkomsten van de bank met ruim 2 miljard dollar op tot circa 56 miljard dollar.