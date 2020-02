'Komende jaren meer flexibele woningen in Nederland'

De komende jaren zullen in Nederland meer flexibele woningen worden gebouwd. Dat is de verwachting van Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties, na een rondgang langs 86 corporaties. Met name gescheiden mensen, starters, studenten en spoedzoekers zullen daarvan gaan profiteren. Een flexibele woning kan vaak worden verkleind, opnieuw worden ingedeeld of zelfs worden verplaatst.