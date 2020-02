ProRail wil 2000 extra treinen per dag met nieuwe software

"We plannen nu minimaal drie minuten tussen twee treinen op hetzelfde spoor, maar dat moet veel sneller kunnen, mits veilig. Met moderne systemen willen we dat al volgend jaar in de praktijk gaan testen. Doel is om vertragingen en overvolle treinen tegen te gaan," aldus Bik.

Op dit moment verwerkt ProRail maximaal 7000 treinen per dag. "Dat kunnen er straks wel 9000 worden. Het is complexe materie, maar we zien beslist mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat vaak om secondenwerk in de planning. Treinen mogen elkaar niet in de weg zitten", stelt Bik.

Om het Nederlandse spoor beter te benutten moeten volgens Bik verdere investeringen in infrastructuur worden gedaan, zoals meer rails rond knelpunten, ruimere stations, hogesnelheidswissels, extra opstelplaatsen voor treinen en ontvlechting van sprinters en intercity’s in belangrijke knooppunten. Invoering van de Europese beveiliging ERTMS is volgens hem "cruciaal" om de plannen te verwezenlijken.